Около трех миллионов призов на общую сумму более 29 миллионов долларов - столько получили участники игры "Удача в придачу!" от Евроопт за три года ее проведения. В том числе победителям достались 81 квартира в Минске, 67 крупных денежных призов - от 40 до 120 тысяч рублей, 400 автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.



В минском гипермаркете "Евроопт" накануне определили счастливчиков 125-го тура - игры "Удача в придачу!". А уже сегодня они получили свои выигрыши. Как привлекают удачу на свою сторону, узнала Ксения Лебедева.



Татьяна Панкратьева мечтала, и ее мечты сбылись в 3-кратном размере. Она стала обладателем главного приза - ста тысяч рублей, которые ей для удобства перечисли на Статускарту.



Еще троим счастливчикам достались новенькие внедорожники "Джили Эмгранд Х7".



В истории с Аллой Бурачевской - не было бы счастья, да несчастье помогло. Сломав ногу, была вынуждена после снятия гипса ежедневно посещать поликлинику. А Евроопт оказался рядом. В результате насобирала кодов на новый внедорожник.



Александр Барсуков купил шоколад к чаю и получил авто. Говорит, свою старую ласточку уже выставил на продажу, чтобы купить поновее. А здесь такая удача - новая машина, благодаря обычным покупкам!



Валентине Кравцевич дисконтную карту Евроопта подарил внук, зарегистрировал. В этом туре - один из трех внедорожников "Джили" достался ей. На семейном совете решили: водить будет муж!



В 126 туре игры разыгрывается огромная сумма в 100 000 рублей, три крупных денежных приза по 40 000 рублей каждый, а также более 12 тысяч других денежных призов. Так что самое время копить игровые коды. Следующая история победы может стать вашей.

