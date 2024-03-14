Около тысячи школьников в Гродно вместе спели гимн Беларуси

В канун Дня Конституции в Гродно в честь 30-летия принятия Основного закона страны провели флешмоб "Гражданин". На центральной площади старшеклассники спели гимн Беларуси. Количество участников символичное: в мероприятии приняли участие по 30 учеников из 30 школ города. Также ребята развернули на площади большой государственный флаг - 6 на 9 метров.