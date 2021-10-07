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Около учреждений образования в Минске проводят реорганизацию дорожной инфраструктуры

Ради безопасного передвижения школьников столичная автоинспекция реорганизует дорожную инфраструктуру рядом с учреждениями образования. Для этой инициативы выбрано 19 мест в столице - около школ и учреждений дополнительного образования, где наибольшая возможность появления пробок. Так, в Московском районе уже устроили круговую развязку в формате мини и специальную ограду рядом с центром дополнительного образования. Такое инженерное решение позволит снизить вероятность ДТП с участием несовершеннолетних.

Всего в столице уже устроили 7 таких участков. Удобство передвижения оценили юные пешеходы, а также их родители, которые приводят школьников на занятия.

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