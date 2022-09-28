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Оксана Кирилюк вместе с мамой занимается кузнечным делом - почему выбрали мужскую профессию

Кузнец, художник по металлу, ландшафтный дизайнер. Оксана Кирилюк - из Молодечно, хотя по образованию экономист в сфере международных отношений - человек творческий и многогранный.

Кузнечным делом Оксана занимается почти 15 лет. Мужскую профессию выбрала для себя сама. В кузнице только один доверенный помощник - ее мама.

Она с легкостью обуздывает природные стихии огня, ветра, звуков и запахов. С животными разговаривает на одном языке, а из ржавых железок выковывает произведения искусства.

С женщиной, которая имеет несколько профессий и удачно сочетает их между собой, встретилась Лариса Гулякевич(Подробности в видео.)

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