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Оксенюк: Если так будет продолжаться дальше, НАТО скоро отпадет за ненадобностью
США допускают мысль о выходе страны из НАТО. Однако есть ли понимание у политиков, как дальше будет развиваться блок НАТО. Его ждет трансформация или он перерастет в нечто другое.
На эти вопросы в студии "Первого информационного" ответил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Оксенюк.
На мой взгляд, любая система, когда-то созданная, потерпит крах. Если так будет продолжаться дальше, как сегодня, по каким канонам и принципам развивается НАТО, то скоро он просто отпадет за ненадобностью.
Эксперт считает, что очень хорошо видно, как альянс надувается, нарушаются международные договоры.
Из 12 стран НАТО превратилось в 32, притом, что документально были зафиксированы обещания не распространять НАТО на Восток, не принимать новых членов.
Но понятно, что даже 32 - это не конечная цифра, и сегодня аппетиты растут, они еще парочку стран готовы принять. К счастью для Беларуси, это не Украина. Не нужно в НАТО государство, у которого есть территориальные претензии, которое ведет войну. Это НАТО невыгодно. Поэтому, если альянс не переоценит обстановку и не перепрофилируется, он просто отомрет как ненужное объединение.
"Если именно так будут развиваться события, то это откроет серьезное окно возможностей Франции и Германии реализовать свою инициативу по созданию собственной армии в Европе, которая бы действительно отстаивала интересы европейцев, а не НАТО", - отметил депутат.
И ведь правда, может быть, когда перестанет существовать НАТО, ведущие страны Европы создадут армии, которые будут защищать именно ее.
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