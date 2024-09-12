Оксенюк: Если так будет продолжаться дальше, НАТО скоро отпадет за ненадобностью

США допускают мысль о выходе страны из НАТО. Однако есть ли понимание у политиков, как дальше будет развиваться блок НАТО. Его ждет трансформация или он перерастет в нечто другое.

На эти вопросы в студии "Первого информационного" ответил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Оксенюк.

На мой взгляд, любая система, когда-то созданная, потерпит крах. Если так будет продолжаться дальше, как сегодня, по каким канонам и принципам развивается НАТО, то скоро он просто отпадет за ненадобностью. Михаил Оксенюк

Эксперт считает, что очень хорошо видно, как альянс надувается, нарушаются международные договоры.

Из 12 стран НАТО превратилось в 32, притом, что документально были зафиксированы обещания не распространять НАТО на Восток, не принимать новых членов.

Но понятно, что даже 32 - это не конечная цифра, и сегодня аппетиты растут, они еще парочку стран готовы принять. К счастью для Беларуси, это не Украина. Не нужно в НАТО государство, у которого есть территориальные претензии, которое ведет войну. Это НАТО невыгодно. Поэтому, если альянс не переоценит обстановку и не перепрофилируется, он просто отомрет как ненужное объединение.

"Если именно так будут развиваться события, то это откроет серьезное окно возможностей Франции и Германии реализовать свою инициативу по созданию собственной армии в Европе, которая бы действительно отстаивала интересы европейцев, а не НАТО", - отметил депутат.