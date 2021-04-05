ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Октава Пасхи у католиков

Пасху вместе со всем католическим миром празднуют более полутора миллионов белорусов. Сейчас Октава торжества - особый восьмидневный период, когда священнослужители ведут каждое богослужение в течение недели в белых одеждах. Литургии будут проходить ежедневно во многих католических приходах.



Кульминационный день Октавы выпадает на 11 апреля и считается праздником Божьего Милосердия. Событие официально учреждено Папой Римским Иоанном Павлом II в 2000 году.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все