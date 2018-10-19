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Октябрь бьет погодные рекорды в Беларуси

18-го числа практически на всей территории страны температурные отметки были выше всех максимальных значений на 2-3 градуса. Однако уже с выходных нас ожидает похолодание. Начнутся дожди. Ночью по северу - заморозки до минус 3.

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