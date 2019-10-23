Октябрь продолжает ставить климатические максимумы. В столице столбики термометров накануне днем показывали 20 градусов тепла. Это почти на 4 градуса больше прошлого рекорда. В ближайшие дни в столице сохранится солнечная погода, не исключено, что новые температурные максимумы еще впереди. По прогнозам синоптиков, похолодает с начала следующей недели.