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Октябрьский район Минска украшают арт-скамейки

Столичный сквер имени Василия Цветкова теперь украшают арт-скамейки. Дизайнерские места для отдыха установили в рамках ежегодного смотра-конкурса.

Конструкции представили предприятия и организации Октябрьского района Минска. Жюри оценивало удобство и функционал, а также визуал и устойчивость объектов к различным погодным условиям.

Всего в белорусской столице на сегодняшний день свыше 30 арт-аллей. Новые локации минчане получат и ко Дню города.

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