3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Октябрьский район Минска украшают арт-скамейки
Столичный сквер имени Василия Цветкова теперь украшают арт-скамейки. Дизайнерские места для отдыха установили в рамках ежегодного смотра-конкурса.
Конструкции представили предприятия и организации Октябрьского района Минска. Жюри оценивало удобство и функционал, а также визуал и устойчивость объектов к различным погодным условиям.
Всего в белорусской столице на сегодняшний день свыше 30 арт-аллей. Новые локации минчане получат и ко Дню города.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП