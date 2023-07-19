Октябрьский район Минска украшают арт-скамейки

Столичный сквер имени Василия Цветкова теперь украшают арт-скамейки. Дизайнерские места для отдыха установили в рамках ежегодного смотра-конкурса.

Конструкции представили предприятия и организации Октябрьского района Минска. Жюри оценивало удобство и функционал, а также визуал и устойчивость объектов к различным погодным условиям.