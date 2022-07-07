Окунуться в глубины галактик под звуки классики предлагают гостям "Музыки Вселенной"

Это уникальное сочетание, потому что человек погружается и расслабляется, если во время симфонического или камерного оркестра вы видите исполнителя на сцене. И в этом заключается все действо. Здесь мы видим визуальный эффект, который соответствует в той или иной степени звучащей музыке.

Сергей Герман, солист Государственного академического симфонического оркестра Беларуси