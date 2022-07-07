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Окунуться в глубины галактик под звуки классики предлагают гостям "Музыки Вселенной"

Коллаборация мелодий и космоса в Минском планетарии. Гостям "Музыки Вселенной" предлагают окунуться в глубины галактик под звуки классики. Это совместный проект Минского планетария и солистов Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. Кроме того, гостям вечера предлагают ознакомиться с необычным электромузыкальным инструментом: терменвоксом, из которого получаются звуки с помощью виртуального грифа.

Для нас интересно привлечение новой аудитории. Филармония - это налет какой-то элитарности, поэтому некоторые люди немножечко страшатся, эти концерты более демократичные. Тандем музыки и космоса на самом деле на поверхности лежит, на самом деле космос - неизведанная вселенная, а музыка - своего рода форпост вселенной в душе каждого человека.
Ольга Цецерская, директор Государственного академического симфонического оркестра Беларуси
Это уникальное сочетание, потому что человек погружается и расслабляется, если во время симфонического или камерного оркестра вы видите исполнителя на сцене. И в этом заключается все действо. Здесь мы видим визуальный эффект, который соответствует в той или иной степени звучащей музыке.
Сергей Герман, солист Государственного академического симфонического оркестра Беларуси

Это очень интересно - эта какая-то новая форма искусства, это образный мир, который создал автор композиции на куполе. Классно подобрана программа.

Цикл концертов подходит к завершению. Сегодня вечером выступит Брасс-квинтет: труба, валторна, тромбон, туба. Репертуар и возможности оркестра широкие и разнообразные. В дальнейшем планируется в начале каждого сезона выступление Государственного академического симфонического оркестра под полнокупольной проекцией Минского планетария.

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