Окунуться в ледяную прорубь на Крещение, похоже, не получится ни в одном водоеме Беларуси

Декабрь прошлого года стал вторым в рейтинге самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений. Пока рекорд принадлежит декабрю 2006. Но январь вовсю старается заполучить первенство.



Погода в начале года установилась не по-зимнему теплая и влажная. На Крещение в ледяную прорубь, похоже, окунуться не получится ни в одном водоеме Беларуси. Как нам сообщили в Гидрометцентре, средняя температура воздуха на этой неделе будет выше нормы на шесть - девять градусов. Тепло принесут воздушные массы с Атлантики.



Рекорд положительной температуры на Крещение зарегистрирован в 2007 году - плюс восемь. А исторический минимум отмечен в 1968. Температура ночью опустилась до минус 25.



