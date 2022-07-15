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Окунуться в мир ароматов лилий приглашает Ботанический сад Минска
Окунуться в мир ароматов. В Ботаническом саду Минска цветут лилии. Ярко-желтые, розовые, двухцветные, пышные и кружевные - лепестки бутонов удивляют разнообразием. В коллекции более полутысячи сортов. Преобладающее большинство - азиатские гибриды. В отличие от лилий так называемые лилейники - растения одного дня. Раскрывается цветок только на сутки.
Один цветок закрывается, а на следующий день раскрывается другой цветок. Поскольку цветков на цветоносах очень много, поэтому цветение длится месяц-полтора. Даже один сорт цветет 30-40 дней. Это растение очень любит солнце. Они даже раскрываются только в солнечную погоду. Если погода пасмурная, бутоны либо очень слабо раскрываются, или цветки ждут своего часа.
Ухаживать за лилиями достаточно просто. Посадил, поливай, подкармливай. И они тебя отблагодарят только так. Кроме того, они очень морозоустойчивые. Они могут выдерживать морозы до 40 градусов минус! Единственное, что они не любят, это лилии всех групп, чтобы их поливали сверху, попадали на листья. Потому что самый большой бич в наших условиях - это серая гниль.
Полюбоваться природной красотой лилейников можно до начала августа, лилий - до октября.
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