ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ола - масштаб трагедии равен двенадцати Хатыням

Ола. Здесь было сожжено почти 2 тысячи человек, больше половины из которых дети. Масштаб трагедии равен двенадцати Хатыням!

1 758 сгоревших судеб. Пока безымянных.

Но если не всех можно назвать, то хотя бы увековечить их память в камне. Мемориальный комплекс "Ола" возведен на месте сожженной древни в память о трагедии, ставшей символом героизма и мужества нашего народа.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все