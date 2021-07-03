Ола - масштаб трагедии равен двенадцати Хатыням

Ола. Здесь было сожжено почти 2 тысячи человек, больше половины из которых дети. Масштаб трагедии равен двенадцати Хатыням!

Но если не всех можно назвать, то хотя бы увековечить их память в камне. Мемориальный комплекс "Ола" возведен на месте сожженной древни в память о трагедии, ставшей символом героизма и мужества нашего народа.

