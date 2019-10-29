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Оладьи - это слишком калорийно для завтрака? Изменим состав и сделаем их полезными
Оладьи со шпинатом и творогом
Для этого возьмем:
- 250 граммов шпината,
- 250 граммов мягкого творога,
- 2 яйца, 2 столовые ложки муки,
- 2 столовые ложки кукурузной муки,
- 2 столовые ложки растительного масла.
Иприготовим оладьи со шпинатом и творогом.
Шпинат прогреваем на сковороде до мягкости и даем остыть.
Во время тепловой обработки витамины в листьях шпината практически не разрушаются. Это очень редкое свойство среди овощей. Кстати, в шпинате содержится больше бета-каротина и полезных веществ для зрения, чем в морковке.
Добавляем к шпинату взбитые яйца, просеиваем муку и всыпаем 2 ложки кукурузной муки. Туда же кладем творог, хорошенько взбиваем блендером и оставляем на 15 минут.
Кукурузную муку можно использовать в блюдах тем, кто придерживается диеты. Чувство сытости после ее употребления длится гораздо дольше.
Выкладываем тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны. Полезные оладьи со шпинатом и творогом готовы.
Хороший день начинается с хорошего завтрака!Доброе утро.
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