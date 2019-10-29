Оладьи - это слишком калорийно для завтрака? Изменим состав и сделаем их полезными

Оладьи со шпинатом и творогом

Для этого возьмем:

250 граммов шпината,

250 граммов мягкого творога,

2 яйца, 2 столовые ложки муки,

2 столовые ложки кукурузной муки,

2 столовые ложки растительного масла.

Иприготовим оладьи со шпинатом и творогом.

Шпинат прогреваем на сковороде до мягкости и даем остыть.

Во время тепловой обработки витамины в листьях шпината практически не разрушаются. Это очень редкое свойство среди овощей. Кстати, в шпинате содержится больше бета-каротина и полезных веществ для зрения, чем в морковке.

Добавляем к шпинату взбитые яйца, просеиваем муку и всыпаем 2 ложки кукурузной муки. Туда же кладем творог, хорошенько взбиваем блендером и оставляем на 15 минут.

Кукурузную муку можно использовать в блюдах тем, кто придерживается диеты. Чувство сытости после ее употребления длится гораздо дольше.

Выкладываем тесто столовой ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны. Полезные оладьи со шпинатом и творогом готовы.