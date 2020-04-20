Приготовим оладьи из отрубей с творогом и шпинатом. Возьмем:



80 граммов пшеничных отрубей,

8 столовых ложек творога,

4 куриных яйца,

100 граммов свежего шпината,

щепотку разрыхлителя, соль,

греческий йогурт для подачи.

Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Затем мелко нарезаем.

Шпинат помогает снизить вес, так как содержит мало калорий. При этом он очень питателен, в шпинате богатый запас жирорастворимых пищевых волокон.

Вилкой взбиваем 4 яйца, солим по вкусу. Добавляем 80 граммов пшеничных отрубей.

Отруби снижают уровень холестерина в крови, чем способствуют нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

Добавляем в яичную смесь творог, шпинат и разрыхлитель и все тщательно перемешиваем. Обжариваем на растительном или топленом масле. Если сковорода антипригарная, можно жарить без масла. Подаем оладьи с греческим йогуртом.