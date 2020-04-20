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Оладьи из отрубей с творогом и шпинатом
Приготовим оладьи из отрубей с творогом и шпинатом. Возьмем:
- 80 граммов пшеничных отрубей,
- 8 столовых ложек творога,
- 4 куриных яйца,
- 100 граммов свежего шпината,
- щепотку разрыхлителя, соль,
- греческий йогурт для подачи.
Моем шпинат и даем ему обсохнуть. Затем мелко нарезаем.
Шпинат помогает снизить вес, так как содержит мало калорий. При этом он очень питателен, в шпинате богатый запас жирорастворимых пищевых волокон.
Вилкой взбиваем 4 яйца, солим по вкусу. Добавляем 80 граммов пшеничных отрубей.
Отруби снижают уровень холестерина в крови, чем способствуют нормализации работы сердечно-сосудистой системы.
Добавляем в яичную смесь творог, шпинат и разрыхлитель и все тщательно перемешиваем. Обжариваем на растительном или топленом масле. Если сковорода антипригарная, можно жарить без масла. Подаем оладьи с греческим йогуртом.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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