Оладьи на йогурте

Возьмем:



150 граммов натурального йогурта,

1 яйцо, 200 граммов муки,

150 мл молока,

3 столовые ложки сахара,

1 чайную ложку соды,

сахарную пудру, чернику.

Начнем с сухих компонентов. В миске смешиваем муку, щепотку соли, соду и сахар. Все перемешиваем.

Если отдельно смешивать сухие компоненты с сахаром, сахар лучше растворяется в молоке, и компоненты не будут слипаться.

Добавляем в смесь йогурт, молоко и яйцо. Хорошенько перемешиваем тесто до однородной массы. Жарим оладьи на горячей сковороде с растительным маслом. Складываем оладьи стопочкой, посыпаем сахарной пудрой и украшаем ягодами.

Всего 100 граммов черники обеспечивают суточную потребность взрослого человека в железе, магнии, марганце, витамине С и каротине.