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Оладьи на йогурте

Оладьи на йогурте

Возьмем:

  • 150 граммов натурального йогурта,
  • 1 яйцо, 200 граммов муки,
  • 150 мл молока,
  • 3 столовые ложки сахара,
  • 1 чайную ложку соды,
  • сахарную пудру, чернику.

Начнем с сухих компонентов. В миске смешиваем муку, щепотку соли, соду и сахар. Все перемешиваем.

Если отдельно смешивать сухие компоненты с сахаром, сахар лучше растворяется в молоке, и компоненты не будут слипаться.

Добавляем в смесь йогурт, молоко и яйцо. Хорошенько перемешиваем тесто до однородной массы. Жарим оладьи на горячей сковороде с растительным маслом. Складываем оладьи стопочкой, посыпаем сахарной пудрой и украшаем ягодами.

Всего 100 граммов черники обеспечивают суточную потребность взрослого человека в железе, магнии, марганце, витамине С и каротине.

Подаем оладьи горячими к чаю или кофе.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

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