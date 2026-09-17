Олег Лушников: Народное единство - путь к развитию страны

О том, почему 17 сентября - это одна из ключевых дат для белорусской истории, рассказывают эксперты.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России:

"День народного единства в Беларуси для меня не посторонний, поскольку Беларусь - это моя малая родина. И я считаю, что это очень важный и нужный праздник, потому что нет ничего трагичнее, чем разделенный народ. 87 лет назад эта проблема была преодолена, решена. Беларусь стала единой, соответственно, в разы выросла возможность развития национальной культуры, науки, экономики, демографии. Все, что было проблемным, наконец, ушло в прошлое. И то, что сейчас Беларусь так серьезно относится к этой дате, - это очень правильно".