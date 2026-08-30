Олег Мизуло собирает ледниковые камни 20 лет и водит туристов по Жодишкам

Колоритные места Сморгонского района - это старинные храмы, действующая водяная мельница, старинный бровар, музей ледниковых камней и живописная река Вилия. Центром этого туристического маршрута стал агрогородок Жодишки, расположенный на северо-западе Беларуси. С любовью об этом привлекательном крае рассказывает местный житель, предприниматель и краевед Олег Мизуло.

"Я сам здесь родился, и мой отец здесь родился, и дед. Можно сказать, мы здесь коренное население. Пятое-шестое колено здесь живут - в Жодишках, вокруг Жодишек, здешние. Поэтому я люблю это место, это моя маленькая родина, я очень люблю Жодишки", - признается мужчина.

Местный житель когда-то подрабатывал камнетесом, и ему привозили машины камней. Если попадался камень необычной формы, колоть его было жалко. Так, уже более 20 лет он собирает коллекцию ледниковых каменных скульптур. "Камни из разных минералов, встречаются и граниты, и базальты, и гнейсы, и конгломераты, и карбоновые известняки и доломиты. Все они сюда были принесены двумя ледниками - Сожским и Поозерским", - рассказал Олег Мизуло.

В 1516 году Жодишки в летописях упоминаются как город. И Жодишки в нашем Сморгонском районе имели Магдебургское право. В Жодишках хорошо отражены все общественно-политические процессы, которые происходили в Европе: и Ренессанс, и Реформацию, и Контрреформацию. И свидетельством тому служит кальвинистский собор 1612 года. В XVII и XVIII веках здесь была большая община приверженцев кальвинизма.

В Жодишках всегда было развито предпринимательство во все времена, рассказывает Олег Мизуло. Свидетельством тому является памятник промышленной архитектуры - пивоварня Наталии Ивановны Боханской 1892 года. В XVI веке была построена первая мельница. Мельница, которая сохранилась, - она более поздняя, ориентировочно конца XVIII - начала XIX века. "Эту старину мы сохраняем, но не забываем о современности", - подчеркнул он.

"Если Сморгонь - это промышленный город, то Жодишкам, наверное, нужно делать уклон в развитие туризма. Потому что все природные географические условия для этого есть, - считает предприниматель. - Могу сказать смело, что Жодишки - это мое место силы, и я люблю Жодишки".