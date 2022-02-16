Олег Дьяченко: Люди, которые призывают к саботажу референдума, проявляют свою слабость

Пока до референдума остается несколько дней, для активов регионов и депутатов важно услышать и дойти до каждого - разъяснить новшества Основного закона страны. Ведь то, каким будет наше завтра, зависит от нас уже сегодня.



Своим мнением поделился член Совета Республики Национального собрания Беларуси, проректор МГУ им. А. Кулешова Олег Дьяченко (видео).

