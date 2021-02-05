Олег Ермолович - гость проекта "Скажинемолчи"

Вера и возрождение духовных ценностей могут статьобъединяющей силой для общества. Таким мнением в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился мастер ювелирного дела Олег Ермолович. Художник известен тем, что занят воссозданием православных святынь Беларуси. Одна из самых громких работ мастера - копия Туровского креста, за которуюв составе команды авторов Олег Ермолович былудостоен премии "За духовное возрождение".