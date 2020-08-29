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Олег Гайдукевич уверен: Беларуси необходим общенациональный диалог

Вернуть безопасность на наши улицы, консолидироваться всем, чтобы сделать жизнь лучше - это главное, к чему сегодня мы должны стремиться. Об этом заявилдепутат Палаты представителейОлег Гайдукевич. Политик уверен,что Беларуси необходим общенациональный диалог.

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