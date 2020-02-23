3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Олег Газманов даст сольный концерт с Президентским оркестром
Музыкальный презент специально для белорусов ко Дню защитников Отечества везет в Минск народный артист России Олег Газманов! Сегодня вечером во Дворце Республики прозвучат его популярные песни в сопровождении Президентского оркестра. Такой тандем - впервые на белорусской сцене. В уникальной аранжировке более десятка поистине народных композиций. Всего в трек-листе 20 песен. Среди них - "Мои ясные дни", "Офицеры", "Есаул" и "Единственная". В преддверии концерта эксклюзивно для Агентства теленовостей Олег Газманов поделился своими ощущениями.
На сольный концерт Газманова распродано более 2,5 тысячи билетов
Кстати, квитки на концерт разлетелись быстро. В пятницу уже было распродано более двух с половиной тысяч билетов. Их цена варьируется от 46 до 154 рублей.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все