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Олег Газманов даст сольный концерт с Президентским оркестром

Музыкальный презент специально для белорусов ко Дню защитников Отечества везет в Минск народный артист России Олег Газманов! Сегодня вечером во Дворце Республики прозвучат его популярные песни в сопровождении Президентского оркестра. Такой тандем - впервые на белорусской сцене. В уникальной аранжировке более десятка поистине народных композиций. Всего в трек-листе 20 песен. Среди них - "Мои ясные дни", "Офицеры", "Есаул" и "Единственная". В преддверии концерта эксклюзивно для Агентства теленовостей Олег Газманов поделился своими ощущениями.



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На сольный концерт Газманова распродано более 2,5 тысячи билетов

Кстати, квитки на концерт разлетелись быстро. В пятницу уже было распродано более двух с половиной тысяч билетов. Их цена варьируется от 46 до 154 рублей.

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