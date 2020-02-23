Олег Газманов даст сольный концерт с Президентским оркестром

Музыкальный презент специально для белорусов ко Дню защитников Отечества везет в Минск народный артист России Олег Газманов! Сегодня вечером во Дворце Республики прозвучат его популярные песни в сопровождении Президентского оркестра. Такой тандем - впервые на белорусской сцене. В уникальной аранжировке более десятка поистине народных композиций. Всего в трек-листе 20 песен. Среди них - "Мои ясные дни", "Офицеры", "Есаул" и "Единственная". В преддверии концерта эксклюзивно для Агентства теленовостей Олег Газманов поделился своими ощущениями.







