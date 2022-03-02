Олег Газманов: Если бы Россия не начала спецоперацию сейчас, в Донецке была бы уже мясорубка

Если бы Россия не начала спецоперацию в Украине сейчас, в Донецке была бы уже мясорубка, заявил в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" народный артист России композитор и певец Олег Газманов, сообщает БелТА.

"В последний момент там (в Донецке - прим. БелТА) была сосредоточена 100-тысячная группировка регулярных войск Украины. Если бы наши не начали спецоперацию сейчас, там уже была бы мясорубка", - считает Олег Газманов.

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