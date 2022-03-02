Олег Газманов: Правительство Украины было абсолютно марионеточным и сегодня остается под каблуком Америки

Правительство Украины было абсолютно марионеточным и сегодня остается под каблуком Америки и забывает, что развитые страны Запада приходят, чтобы отгрызть кусок. Таким мнением поделился народный артист России Олег Газманов в программе "Скажинемолчи". Его баллада "Господа офицеры", посвященная событиям августовского путча, обеспечила исполнителю имидж певца-патриота. Газманов не участвовал в боевых действиях, но имеет военное прошлое как капитан третьего ранга.



За активную политическую позицию Газманов лично прочувствовал прессинг санкции. По версии спецслужб Украины, Литвы, Латвии, его действия угрожают национальной безопасности. Народный артист России пояснил, почему на информационных фронтах Россию окрестили страной-агрессором.



Говорили не только о политических процессах, но и о творчестве: юбилейном туре "7:0". С какой песней связано появление знаменитого сальто от мастера спорта и как обмануть время? Полную версию интервью с Олегом Газмановым смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".