Олег Газманов жителям прекрасной страны, белорусам, желает мира и добра

Олег Газманов, российский певец: Дорогие друзья, сябры, зрители прекрасной страны - Республики Беларусь! Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с наступающим новогодним праздником. Пусть у вас дома, в семье, в стране будет все хорошо. Чистого мирного неба, долгих прекрасных дней в стране, где родились все мои предки. Я очень люблю приезжать в Беларусь и надеюсь, в следующем году еще много раз мы увидимся. Счастья вам и всего самого наилучшего! Ваш Олег Газманов.