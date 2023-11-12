Олег Макаров рассказал, зачем в Беларуси нужны политические партии

Это не первое совещание у главы государства, которое было посвящено партийному строительству. Перед принятием решения о создании Всебелорусского народного собрания, при принятии изменений в Конституции и при референдуме эти вопросы обсуждались. На сегодняшний день мы уже в процессе. Этот вопрос "надо ли нам идти по этому пути?" уже пройден и обдуман несколько лет назад. Эти сомнения присутствуют и до сих пор, этот путь не является абсолютно прозрачным.

Олег Макаров, директор БИСИ