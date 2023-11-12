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Олег Макаров рассказал, зачем в Беларуси нужны политические партии

Сформировать политическую культуру и выстроить доверительный диалог общества и государства - это лишь малая толика задач, стоящих перед белорусскими партиями. Важно не разорвать белорусское общество по разным политическим лагерям, а консолидировать перед масштабными вызовами.

Директор БИСИ Олег Макаров рассказал о том, нужны ли вообще политические партии, не будет ли такая система политического строения дублировать действующую власть и не вызовет ли это раскола внутри белорусского общества.

Это не первое совещание у главы государства, которое было посвящено партийному строительству. Перед принятием решения о создании Всебелорусского народного собрания, при принятии изменений в Конституции и при референдуме эти вопросы обсуждались. На сегодняшний день мы уже в процессе. Этот вопрос "надо ли нам идти по этому пути?" уже пройден и обдуман несколько лет назад. Эти сомнения присутствуют и до сих пор, этот путь не является абсолютно прозрачным.
Олег Макаров, директор БИСИ

Не расколют ли партии общество?Президент говорил, что это недопустимо, должны быть разные программы, должен быть разный взгляд, но цель все равно одна - единство нашего общества, поддержка государства, государственности, суверенитета и так далее.

"На сегодняшний день партии в Беларуси не очень активны и население не очень активно идет в партии. Тем не менее, для тех людей, которые хотели бы себя проявить в политической жизни, эти возможности создаются. Покажут ли себя партии как движущая сила или как основная сила в будущем, это вопрос времени. У главы государства неоднократно звучала мысль о том, что он хочет, чтобы это шло от жизни", - считает Олег Макаров.