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Олег Макаров рассказал, зачем в Беларуси нужны политические партии
Сформировать политическую культуру и выстроить доверительный диалог общества и государства - это лишь малая толика задач, стоящих перед белорусскими партиями. Важно не разорвать белорусское общество по разным политическим лагерям, а консолидировать перед масштабными вызовами.
Директор БИСИ Олег Макаров рассказал о том, нужны ли вообще политические партии, не будет ли такая система политического строения дублировать действующую власть и не вызовет ли это раскола внутри белорусского общества.
Это не первое совещание у главы государства, которое было посвящено партийному строительству. Перед принятием решения о создании Всебелорусского народного собрания, при принятии изменений в Конституции и при референдуме эти вопросы обсуждались. На сегодняшний день мы уже в процессе. Этот вопрос "надо ли нам идти по этому пути?" уже пройден и обдуман несколько лет назад. Эти сомнения присутствуют и до сих пор, этот путь не является абсолютно прозрачным.
Не расколют ли партии общество?Президент говорил, что это недопустимо, должны быть разные программы, должен быть разный взгляд, но цель все равно одна - единство нашего общества, поддержка государства, государственности, суверенитета и так далее.
"На сегодняшний день партии в Беларуси не очень активны и население не очень активно идет в партии. Тем не менее, для тех людей, которые хотели бы себя проявить в политической жизни, эти возможности создаются. Покажут ли себя партии как движущая сила или как основная сила в будущем, это вопрос времени. У главы государства неоднократно звучала мысль о том, что он хочет, чтобы это шло от жизни", - считает Олег Макаров.