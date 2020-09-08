ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Олег Матвейчев: Журналист не должен призывать к нарушению закона с помощью СМИ

Выражать свои политические взгляды можно лишь законным образом. Журналист не должен сам нарушать закон или призывать к его нарушению с помощью СМИ - такое мнение выразил российский политолог, медиаэкспетр Олег Матвейчев.

Журналисты не имеют права становиться прямыми участниками протестов - такое мнение высказал российский литературный критик и колумнист Дмитрий Самойлов

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все