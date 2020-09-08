Олег Матвейчев: Журналист не должен призывать к нарушению закона с помощью СМИ

Выражать свои политические взгляды можно лишь законным образом. Журналист не должен сам нарушать закон или призывать к его нарушению с помощью СМИ - такое мнение выразил российский политолог, медиаэкспетр Олег Матвейчев.



Журналисты не имеют права становиться прямыми участниками протестов - такое мнение высказал российский литературный критик и колумнист Дмитрий Самойлов

