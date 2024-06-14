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Олег Новицкий и Марина Василевская посетили "Аптекарский сад" в Мядельском районе
"Космическая" чайная церемония состоялась в Мядельском районе. Олег Новицкий и Марина Василевская посетили "Аптекарский сад". Во время экскурсии гостям рассказали об уникальном природном месте, познакомили с флористической коллекцией, а также предложили создать свой чайный напиток и даже дали ему название "Космический".
"Само место здесь хорошее, доброе, спокойное и тихое. Настоящая белорусская природа. Я очень люблю лес, всякие туристические походы, палатки, костры. То, что мы получаем в Беларуси, нужно беречь", - сказал летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.
"Погода прекрасная и природа, птички поют. Встретили нас хорошо, много нового узнаем. Обещали поделиться со мной полезными травками и растениями, которые я посажу у себя на дачном огороде", - рассказала космонавт, Герой Беларуси Марина Василевская.
Для Марины Василевской это первое посещение сада, а вот Олег Новицкий приезжал сюда 5 лет назад и посадил яблоню. Сегодня на аллее почетных гостей выросли еще две "космические" черешни. Также гости передали подарок руководству "Аптекарского сада" - корпоративный флаг предприятия-учредителя, который побывал на МКС.
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