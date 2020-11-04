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Олег Новицкий поддержал участников патриотической акции "За единую Беларусь!"

Космонавт Олег Новицкий поддержал участников патриотической акции "За единую Беларусь!". Он поприветствовал земляков из центра подготовки космонавтов и призвал принять участие в автопробеге, который состоится в Минске 8 ноября.

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