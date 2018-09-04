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Олег Новицкий поделился своими ожиданиями от Космического конгресса
Именитых космонавтов со всего мира ждут на этой неделе в Минске для участия в Космическом конгрессе. Среди них - и уроженцы Беларуси: Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий. В интервью нашему телеканалу Олег Новицкий поделился своими ожиданиями от встречи на родине.
31-й Космический конгресс может стать стартовой площадкой для будущего участия Беларуси в международных проектах. О новых возможностях в преддверии форума, который откроется 10 сентября, сегодня рассказал академик Сергей Килин. Наши ученые заинтересованы в совместной работе по нескольким направлениям: это развитие дистанционного зондирования Земли для нужд сельского хозяйства, кадастровых агентств, для отслеживания природных катаклизмов, и проекты, связанные с размещением космических аппаратов на низких околоземных орбитах, и возможность пилотируемых полетов за их пределы.
Форум соберет около сотни астронавтов со всего мира. Среди участников - космонавты Скотт Келли из США и Михаил Корниенко из России. Они изучали возможности и реакцию человеческого организма на длительное пребывание в космосе. Их совместная миссия продолжалась почти год.
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