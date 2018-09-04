Олег Новицкий поделился своими ожиданиями от Космического конгресса

Именитых космонавтов со всего мира ждут на этой неделе в Минске для участия в Космическом конгрессе. Среди них - и уроженцы Беларуси: Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий. В интервью нашему телеканалу Олег Новицкий поделился своими ожиданиями от встречи на родине.

31-й Космический конгресс может стать стартовой площадкой для будущего участия Беларуси в международных проектах. О новых возможностях в преддверии форума, который откроется 10 сентября, сегодня рассказал академик Сергей Килин. Наши ученые заинтересованы в совместной работе по нескольким направлениям: это развитие дистанционного зондирования Земли для нужд сельского хозяйства, кадастровых агентств, для отслеживания природных катаклизмов, и проекты, связанные с размещением космических аппаратов на низких околоземных орбитах, и возможность пилотируемых полетов за их пределы.