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Олег Новицкий поздравил Следственный комитет с 10-летием с борта МКС

По-настоящему космический подарок Следственному комитету сделал Олег Новицкий. С 10-летием он поздравил сотрудников с борта МКС. Все подробности - ввидео.

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