3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Олег Новицкий рассказал, какой распорядок дня у членов экипажа МКС
Он в космосе бывает чаще, чем дома! Космонавт-испытатель Олег Новицкий после длительного отсутствия в Беларуси не только приехал на родину, но и стал гостем программы "Скажинемолчи".
Во время своего третьего полета он пробыл на околоземной орбите 191 день. Астронавт рассказал, какие этапы полета самые ответственные, что снится в невесомости, какой распорядок дня у членов экипажа, поделился впечатлениями от первого дня рождения за пределами Земли и от выхода в открытый космос.
Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:
Благодаря тренажерам, которые находятся на борту станции, мы себя поддерживаем в хорошей физической форме, и чисто физически мы ходить можем. Но у нас мозжечок отвыкает от земного тяготения, и когда мы попадаем обратно на Землю, он вертикаль держать не может, вот и все, поэтому нас постоянно валит влево, вправо, поэтому космонавтов поддерживают, когда выводят, допустим, из автобуса или самолета. Порядка 60-70% рабочего времени идет на поддержание работоспособности самой станции, т. е. какие-то плановые замены, ремонт, техобслуживание, грубо говоря, каких-то агрегатов, систем, потому что их очень много, и они должны работать очень корректно. А остальное время у нас, конечно, занимают научные эксперименты и физкультура - это если так глобально брать. Я не говорю уже о подготовке к выходам в открытый космос, перестыковке.
Чего захотелось Олегу Новицкому сразу после приземления, что так напоминает о Беларуси и как проходит реабилитация? Почему на борту не обсуждают политику и зачем космонавт взял на орбиту белорусский флаг? Смотрите в программе "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании, в YouTube, а выдержки в телеграм-канале проекта.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов