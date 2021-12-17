Олег Новицкий рассказал, какой распорядок дня у членов экипажа МКС

Благодаря тренажерам, которые находятся на борту станции, мы себя поддерживаем в хорошей физической форме, и чисто физически мы ходить можем. Но у нас мозжечок отвыкает от земного тяготения, и когда мы попадаем обратно на Землю, он вертикаль держать не может, вот и все, поэтому нас постоянно валит влево, вправо, поэтому космонавтов поддерживают, когда выводят, допустим, из автобуса или самолета. Порядка 60-70% рабочего времени идет на поддержание работоспособности самой станции, т. е. какие-то плановые замены, ремонт, техобслуживание, грубо говоря, каких-то агрегатов, систем, потому что их очень много, и они должны работать очень корректно. А остальное время у нас, конечно, занимают научные эксперименты и физкультура - это если так глобально брать. Я не говорю уже о подготовке к выходам в открытый космос, перестыковке.

Он в космосе бывает чаще, чем дома! Космонавт-испытатель Олег Новицкий после длительного отсутствия в Беларуси не только приехал на родину, но и стал гостем программы "Скажинемолчи".Во время своего третьего полета он пробыл на околоземной орбите 191 день. Астронавт рассказал, какие этапы полета самые ответственные, что снится в невесомости, какой распорядок дня у членов экипажа, поделился впечатлениями от первого дня рождения за пределами Земли и от выхода в открытый космос.Чего захотелось Олегу Новицкому сразу после приземления, что так напоминает о Беларуси и как проходит реабилитация? Почему на борту не обсуждают политику и зачем космонавт взял на орбиту белорусский флаг? Смотрите в программе "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании, в YouTub e , а выдержки в телеграм-канале проекта.