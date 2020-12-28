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Олег Новицкий возьмет государственный флаг Беларуси в свой третий полет в космос
Уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий отправится в космос в третий раз. Полет запланирован на апрель 2021 года. Программа включает два выхода в открытый космос - это давняя мечта Олега Новицкого. Кстати, впервые в истории экипаж, который отправится на МКС, - полностью российский. Каждый раз в свой полет Олег Викторович берет флаг Беларуси. И сегодня по сложившейся традиции его вручили в посольстве нашей страны в Москве. К слову, одного желания взять с собой в космос флаг мало. Его должна утвердить специальная комиссия. Поэтому за полгода до экспедиции знамя сдадут на биологическую проверку и только после этого допустят на корабль.
Как водится, перед Новым годом Олег Новицкий пришел в посольство тоже не с пустыми руками. Космонавт передал послу Беларуси космические подарки: календарь от отряда космонавтов, несколько видов космического питания и фарфорового космонавта времен СССР. И скорее всего, раритетная игрушка украсит не елку в посольстве, а станет экспонатом музея дипмиссии.
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