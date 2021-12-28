Олег Новицкий встретился с курсантами Белорусской академии авиации

Третий полет в космос, нештатные ситуации на МКС, состояние здоровья на орбите и отбор новой группы для полета - об этом сегодня рассказывал Олег Новицкий на встрече с курсантами Белорусской академии авиации на базе Минского аэроклуба ДОСААФ. Молодые люди интересовались, как прошел крайний полет в космос, чем сейчас в свободное время занимается космонавт, и, конечно, каким параметрам должен соответствовать человек, который хочет осуществить космическую мечту.



В этом году впервые в нашей стране начали готовить пилотов гражданской авиации, среди курсантов есть и девушки. Говоря о подготовке белорусских космонавтов, на прошлой неделе Александр Лукашенко высказал надежду, что Олег Новицкий сможет подключиться к их отбору и подготовке к будущим полетам.