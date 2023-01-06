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Олег Романов: Добро должно быть с кулаками
Председатель РОО "Белая Русь" в интервью программе "Панорама" отметил, что ему близка позиция, которая выражена в римской пословице "Хочешь мира - готовься к войне".
"Мир и безопасность сегодня имеют те, кто может их защитить. Это и раньше люди понимали, но сегодня это становится очевидным абсолютно для всех. Мир и безопасность - это не данность, это то, что завоевано, создано трудом и то, что может быть защищено. В том числе и силовым способом", - акцентировал внимание Романов.
Он также отметил, что идеи ненасилия в горбачевском духе оказались контрпродуктивными, они не работают в условиях современности.
"Мы должны быть сильными и экономически, и политически, и культурно-образовательно. И, конечно, мы должны быть сильными в военной сфере для того, чтобы Беларусь могла успешно развиваться, обеспечить безопасность своих граждан, своих рубежей и не допустить войны или иного масштабного насилия на своей территории. У Станислава Куняева есть такое стихотворение "Добро должно быть с кулаками". Как любой афоризм, он нуждается в более глубоком пояснении, но в каком-то смысле мы можем поддержать этот тезис", - заявил Олег Романов.
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