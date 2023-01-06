Олег Романов: Добро должно быть с кулаками

Председатель РОО "Белая Русь" в интервью программе "Панорама" отметил, что ему близка позиция, которая выражена в римской пословице "Хочешь мира - готовься к войне".

"Мир и безопасность сегодня имеют те, кто может их защитить. Это и раньше люди понимали, но сегодня это становится очевидным абсолютно для всех. Мир и безопасность - это не данность, это то, что завоевано, создано трудом и то, что может быть защищено. В том числе и силовым способом", - акцентировал внимание Романов.

Он также отметил, что идеи ненасилия в горбачевском духе оказались контрпродуктивными, они не работают в условиях современности.