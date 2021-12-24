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Олег Романов - гость программы "Скажинемолчи"

Насколько опасны и непредсказуемы глобальные тенденции современного мира? И что оказывает наибольшее влияние на планету на данном этапе ее эволюции? Обсуждение широкого спектра тем прозвучало в беседе с корреспондентом АТН Олегом Романовым в формате популярного проекта "Скажинемолчи". Полную версиюинтервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом "Скажинемолчи" можно и в "Телеграме".

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