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Олег Романов о том, почему 2023 год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания

Председатель РОО "Белая Русь" в интервью программе "Панорама" рассказал, что объявление 2023-го Годом мира и созидания обусловлено целым рядом причин.

"Одной из важнейших является крайне непростая ситуация в мире в целом. Это ситуация назревала давно и сейчас вылилась в горячие формы. Беларусь, слава богу, пока остается одним из островков мира и благополучия. Я думаю, что сохранение мира и спокойствия на нашей земле стало одной из причин того, что этот год в Беларуси объявили Годом мира и созидания", - высказал мнение Олег Романов.

Он также отметил, что есть откровенные попытки расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране, сделать людей врагами друг для друга, довести чуть ли не до гражданской войны, как это было во многих странах на постсоветском пространстве и в других регионах мира. "Одна из важнейших задач - сплотить белорусов", - подытожил председатель РОО "Белая Русь".

Фото:pixabay.com

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