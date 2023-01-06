Олег Романов о том, почему 2023 год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания

"Одной из важнейших является крайне непростая ситуация в мире в целом. Это ситуация назревала давно и сейчас вылилась в горячие формы. Беларусь, слава богу, пока остается одним из островков мира и благополучия. Я думаю, что сохранение мира и спокойствия на нашей земле стало одной из причин того, что этот год в Беларуси объявили Годом мира и созидания", - высказал мнение Олег Романов.