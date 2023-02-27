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Олег Романов рассказал об основных инициативах "Белорусской политической партии "Белая Русь"
Референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию стал судьбоносным событием для нашей страны. Ровно год назад белорусы проголосовали за юридические очертания новой модели государственного развития. Граждане стали полноценными соавторами новой Конституции. Каждый желающий имел возможность внести свои предложения. Одной из оживленных тем на общественных обсуждениях было партийное строительство. Во всех регионах страны звучали тезисы о необходимости создания народной партии, которая будет отражать интересы белорусов и стоять на защите государственного курса развития. Сегодня к логическому завершению подходит формирование "Белорусской политической партии "Белая Русь". Председатель оргкомитета Олег Романов ответил на вопросы журналистов.
Белорусский язык в высшей школе
Программа новой политической партии будет опираться на сохранение национальных белорусских ценностей и исторической памяти нашего народа. Во время общения с журналистами был затронут вопрос создания высшего учебного заведения, в котором преподавание дисциплин велось бы на белорусском языке. Подобная практика позволила бы гармонично продолжить образовательный процесс студентам из белорусскоязычных школ и классов.
В программе действительно в социальной политике, культурной политике, наверное, может и должна быть идея об обеспечении сбалансированного белорусско-русского билингвизма в нашей стране. Однако на референдуме 1995 года было принято решение о том, что два государственных языка, никакой дискриминации в отношении ни одного быть не должно. И в этом смысле, если есть реальная потребность у абитуриентов, их родителей, семей, чтобы ребята учились в вузе, где идет преподавание на белорусском языке, я думаю, что эта идея вполне может быть поддержана.
Гармоничное развитие белорусского и русского языков
Гармоничное развитие белорусского и русского языка позволяет нам сохранять национальную культуру и иметь сопричастность с огромными достижениями русских классиков. Эта симметрия способствует поступательному развитию Беларуси.
Языковой вопрос часто используется для раскачивания общественного мнения. Ярким примером остается соседняя Украина, где через финансируемых Западом политиков продвигали законопроекты по запрету русского языка.
Источники финансирования
Белорусское законодательство предусматривает запрет на иностранное финансирование политических партий.
Один из важных источников финансовых поступлений - это членские взносы. В числе учредителей есть люди, которые возглавляют крупные компании успешные, финансово устойчивые, и они действительно могут оказать эту помощь с учетом того, что замысел политической партии, те цели, которые она перед собой ставит, им близки.
Лоббизм не пройдет
Законодательство предусматривает определенный механизм и для защиты от развития института политического лоббизма в руках крупного бизнеса. Граждане и юридические лица в течение года могут перечислять на счет партии суммы до 1 тысячи базовых величин. При этом повлиять на деятельность партии не получится даже через ее председателя.
Позиция председателя партии - это позиция, которая в значительной мере зависит от съезда и от высшего коллегиального органа. В случае, если деятельность председателя не будет способствовать уверенному поступательному развитию партии, то Высший совет вполне может принять решение о назначении человека, в большей мере соответствующего тем задачам, которые необходимо решать на данном историческом этапе.
Готовы разговаривать со всеми
Белорусская партия "Белая Русь" намерена выстраивать взаимовыгодные и партнерские отношения с представителями разных политических взглядов. Олег Романов уверен, что они смогут найти общий язык и с правыми, и с левыми.
С левыми мы найдем точки соприкосновения в таких смыслах, как честный труд и вообще защита человека труда, социальная справедливость. С правыми мы найдем общий язык, ну я говорю, с консерваторами, как историческая память, как защита института семьи. Нам не чужды идеи поддержки и предпринимательства как одного из компонентов экономики, и в этом смысле с либералами у нас не будет каких-то жестких противоречий.
Народная программа
Программа политической партии будет размещена в средствах массовой информации, планируется провести общественные обсуждения, где каждый желающий сможет внести собственные предложения по гармонизации итогового документа. Учредительный съезд состоится 18 марта, список делегатов из всех регионов страны превышает тысячу человек.
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