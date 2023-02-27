Олег Романов рассказал об основных инициативах "Белорусской политической партии "Белая Русь"

В программе действительно в социальной политике, культурной политике, наверное, может и должна быть идея об обеспечении сбалансированного белорусско-русского билингвизма в нашей стране. Однако на референдуме 1995 года было принято решение о том, что два государственных языка, никакой дискриминации в отношении ни одного быть не должно. И в этом смысле, если есть реальная потребность у абитуриентов, их родителей, семей, чтобы ребята учились в вузе, где идет преподавание на белорусском языке, я думаю, что эта идея вполне может быть поддержана.

Олег Романов, председатель оргкомитета по созданию "Белорусской партии "Белая Русь"