ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Олег Романов возглавил партию "Белая Русь"

Олег Романов возглавил партию "Белая Русь"

Председателем Белорусской партии "Белая Русь" избран председатель РОО "Белая Русь" Олег Романов, пишет БЕЛТА.

Такое решение принято 18 марта на первом заседании высшего политического совета партии с участием делегатов учредительного съезда партии в Минске.

Решение об избрании Олега Романова председателем партии принято единогласно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все