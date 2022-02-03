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Олег Руммо: Беларусь инвестирует колоссальные средства в здравоохранение
Беларусь сегодня инвестирует колоссальные средства в здравоохранение. Об этом сегодня заявил Олег Руммо в программе "Скажинемолчи". По словам директора МНПЦ хирургии,трансплантологии и гематологии, тот объем помощи, который на сегодняшний день есть - это четко оговорено в законе о здравоохранении - сохранится. Здоровая жизнь пациента сейчас в приоритете. Также в программе Олег Руммо ответил на вопрос, почему же статья 45 нового проекта Конституции вызвала бурную общественную дискуссию? И готовы ли белорусы перейти на платную медицину?
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы в обязательном порядке сохраним бесплатную медицинскую помощь. Мы в обязательном порядке будем делать так, чтобы эта помощь была очень хорошего среднеевропейского уровня, но при этом мы просто призываем каждого: даже Президент говорил в Послании, мы один день дадим -придите, обследуйте. Если на ранней стадии выявим болезнь, мы на лечении меньше потратим. Если на ранней стадии выявим злокачественное образование, проживете дольше, чем выявим злокачественное образование на поздней стадии.Говорили сегодня и о трансплантации органов. Можно ли "продать почку"? Знают ли пациенты, кем были их посмертные доноры? Операция в США по пересадке человеку свиного сердца - начало новой эры в медицине? Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".
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