Олег Руммо: Беларусь инвестирует колоссальные средства в здравоохранение

Мы в обязательном порядке сохраним бесплатную медицинскую помощь. Мы в обязательном порядке будем делать так, чтобы эта помощь была очень хорошего среднеевропейского уровня, но при этом мы просто призываем каждого: даже Президент говорил в Послании, мы один день дадим -придите, обследуйте. Если на ранней стадии выявим болезнь, мы на лечении меньше потратим. Если на ранней стадии выявим злокачественное образование, проживете дольше, чем выявим злокачественное образование на поздней стадии.

"Скажинемолчи" Беларусь сегодня инвестирует колоссальные средства в здравоохранение. Об этом сегодня заявил Олег Руммо в программе "Скажинемолчи " . По словам директора МНПЦ хирургии,трансплантологии и гематологии, тот объем помощи, который на сегодняшний день есть - это четко оговорено в законе о здравоохранении - сохранится. Здоровая жизнь пациента сейчас в приоритете. Также в программе Олег Руммо ответил на вопрос, почему же статья 45 нового проекта Конституции вызвала бурную общественную дискуссию? И готовы ли белорусы перейти на платную медицину?Говорили сегодня и о трансплантации органов. Можно ли "продать почку"? Знают ли пациенты, кем были их посмертные доноры? Операция в США по пересадке человеку свиного сердца - начало новой эры в медицине? Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1" . Следить за проектом можно и в телеграм-канале