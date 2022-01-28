Олег Руммо: Государство тратит колоссальные средства на бесплатное здравоохранение

Забота о гражданах даже в самые непростые времена - в приоритете. "Государство тратит колоссальные средства на бесплатное здравоохранение". Об этом заявил Олег Руммо. По словам директора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, люди привыкли, что наша страна заботится о самом сокровенном что у них есть - здоровье. Поэтому граждане хотят сохранить те гарантии, которые были заложены еще в первой Конституции.