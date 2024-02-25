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Олег Руммо: Политическая культура белорусов растет

Мнения экспертов корреспонденты АТН продолжают собирать в инфоцентре ЦИК.

Как отметил сенатор Олег Руммо, политическая культура белорусов растет, и единый день голосования это подтверждает. Подробности в видео.

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