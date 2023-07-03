Олег Януль, пограничник: На границе нет случайных людей, здесь служат только лучшие, любящие свою Родину

И в будни, и в праздники - как сегодня - они на страже Родины и на своем боевом посту. Современное поколение пограничников гордится подвигом зеленых фуражек в годы Великой Отечественной и крепко держит границу на замке. Особенно сейчас, когда вновь по периметру страны неспокойно.

Как проходит служба, Агентству теленовостей рассказал старший инспектор - начальник отделения пограничной службы погранзаставы "Плюсы" Олег Януль.

Стать пограничником - его детская мечта. Еще будучи школьником, уроженец Браславского района вместе с одноклассниками бывал на экскурсии на погранзаставе.

Службу прохожу на пограничной заставе "Плюсы" уже 13 лет. На границе нет случайных людей, здесь служат только лучшие - мужественные, любящие свою Родину. Суверенитет и территориальная целостность страны начинается на первых рубежах. Служба на государственной границе не легкая. Приходится в любое время дня и ночи, при любых погодных условиях выполнять различной степени тяжести задачи. Одной из задач нашего пограничного наряда является осмотр контрольно-следовой полосы и сигнализационного комплекса. Любое воздействие на сигнализационный комплекс дежурного по пограничной заставе. Государственная граница находится под надежной охраной. Здесь внедрены самые передовые средства охраны государственной границы. Олег Януль, старший инспектор - начальник отделения пограничной службы погранзаставы "Плюсы"

А это дежурное помещение - глаза и сердце пограничной заставы. Дежурный первым узнает о всех нарушениях, которые происходят на государственной границе. От слаженных действий дежурной смены зависит весь исход пограничного поиска. Простой солдат срочной службы может поднять пограничную заставу при необходимости "в ружье".

Застава является автономным местом жизнедеятельности военнослужащих. Здесь есть пункт заправки, котельная, баня. Все для жизни военнослужащих.

После учебного пункта в подразделения границы приходят молодые бойцы. Наша основная задача - обучить новое пополнение всем навыкам и азам пограничной службы. Пограничники даже умеют видеть то, что думают люди. Ведь это важно, ведь нарушители всегда придумывают все новые и новые ухищрения для нарушения законодательства государственной границы, мы это должны видеть.

"Сейчас мы находимся на территории городка пограничной службы, где все военнослужащие - офицер, прапорщик, солдат - все изучают признаки нарушения государственной границы. Это нужно для того, чтобы пограничный наряд своевременно и точно мог определить нарушение границы, направление движения нарушителей. И своевременно их задержать. Работа пограничного наряда начинается с изучения дорожки следов. Для простого человека здесь практически ничего не понятно. А для пограничника - здесь явно выражен след мужчины. То, что находится поволока. И направление движения нарушителя на данный момент - в сторону государственной границы", - рассказалОлег Януль.

Сегодня наша страна отмечает День Независимости. У большинства людей сегодня выходной. Но, несмотря на это, наши пограничники бдительно несут службу по охране рубежей. Мы свято помним и чтим подвиг воинов в зеленых фуражках, которые в годы Великой Отечественной первыми мужественно приняли бой с врагом.