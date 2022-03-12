3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Олег Жидков: Спрос на сахар вырос, но все заявки выполняются бесперебойно
Спрос на сахар вырос, но все заявки выполняются бесперебойно. Об этом сообщил корреспонденту БелТА председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков.
По словам Олега Жидкова, решение о повышении цен на сахар было принято для сохранения имеющегося ресурса сахара для внутреннего рынка. "С учетом сложившегося диспаритета цен с Россией, который с учетом мировых трендов продолжает увеличиваться. Для гарантированного обеспечения потребительского рынка белым сахаром концерном согласован с МАРТ график его поставки на 2022 год на общий объем 180 тыс. т (в 2021 году аналогичный график был составлен на 165 тыс. т)", - сказал он.
В январе-феврале нынешнего года для реализации населению было поставлено 25,1 тыс. т сахара, что составило 145% к аналогичному периоду прошлого года. Среднедневная отгрузка сахара в марте выросла в 1,7 раза по сравнению с февралем.
Таким образом, план поставки сахара, установленный на первый квартал, уже выполнен (план на I квартал 33,6 тыс. т). "Вместе с тем, несмотря на выполнение графика в полном объеме, концерн продолжает поставки по заявкам торговли. На сегодня запасы сахара в расфасованном виде составляют 13,3 тыс. т, что соответствует месячному объему отгрузки в спокойном режиме. Выполнение заявок осуществляется бесперебойно", - отметил Олег Жидков.
Председатель "Белгоспищепрома" рассказал, что при сохранении спроса, который был зафиксирован в начале марта, потребуется сверх графика поставить около 20 тыс. т белого сахара. "На этом основании принято решение приостановить экспорт сахара за пределы страны и все имеющиеся ресурсы направить на удовлетворение потребности организаций торговли Беларуси и предприятий промышленной переработки", - добавил он.
Постановлением правительства №82 от 15 февраля 2022 года введено лицензирование вывоза из страны сахара белого сроком на 6 месяцев
В соответствии с документом вывоз за пределы Беларуси сахара белого кристаллического вне зависимости от страны происхождения осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с концерном "Белгоспищепром".
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов