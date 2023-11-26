Олешко рассказал, готов ли за спасибо сняться в белорусском кино

В интервью Агентству теленовостей он рассказал, каким белорусским продуктам споет оду и готов ли за спасибо сняться в нашем кино: "Я очень люблю "Славянский базар" и Витебск, приезжаю туда регулярно и скучаю, когда меня не приглашают, но что делать, бывает и такое. Минск связан с началом моей киножизни. Мне бы хотелось, чтобы маршрут, который у меня был проложен сюда в юности, продолжался. Потому что мне нравится все: и поезд, и время пребывания, и самые лучшие в мире чипсы. Если я долго не бываю в Минске, все знают, что мне нужно купить отсюда. Это обязательно конфеты, печенье "Шахматы" - это самое вкусное печенье, и обязательно чипсы, но только без паприки, без лука, а просто чипсы. Это что-то невероятное, это все из детства, это все настоящее".