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Олешко рассказал, готов ли за спасибо сняться в белорусском кино
Кинофестиваль "Лістапад" отшумел фильмами в 29-й раз. Не теряя международный статус, он сбросил на зрителя свежее и умное кино, а на ряд кинокомпаний - еще и новые договоры о сотрудничестве.
77 фильмов - в конкурсе. Из свыше 2 тысяч заявок. Дипломами отметили буквально каждую третью ленту. Большинство главных наград - кленовых листьев в стекле - уехало в Россию.
А звезды кто? Под закрытие по красной ковровой дорожке прошел и актер Александр Олешко. Заслуженный артист России презентовал вне конкурса фильм Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех".
В интервью Агентству теленовостей он рассказал, каким белорусским продуктам споет оду и готов ли за спасибо сняться в нашем кино: "Я очень люблю "Славянский базар" и Витебск, приезжаю туда регулярно и скучаю, когда меня не приглашают, но что делать, бывает и такое. Минск связан с началом моей киножизни. Мне бы хотелось, чтобы маршрут, который у меня был проложен сюда в юности, продолжался. Потому что мне нравится все: и поезд, и время пребывания, и самые лучшие в мире чипсы. Если я долго не бываю в Минске, все знают, что мне нужно купить отсюда. Это обязательно конфеты, печенье "Шахматы" - это самое вкусное печенье, и обязательно чипсы, но только без паприки, без лука, а просто чипсы. Это что-то невероятное, это все из детства, это все настоящее".
А если бы белорусские режиссеры позвали сыграть в кино, то Олешко с удовольствием согласился: "Я всегда говорю, если я иду сниматься в кино, как бы это ни было странно, гонорар меня волнует в последнюю очередь. Главное, чтобы это было какое-то предложение интересное, это может быть не главная роль, это может быть эпизод, но что бы мне было что делать, играть. Я труженик сцены, экрана. Я люблю к зрителям приходить".
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