Частота заявлений Владимира Зеленского в различных интервью в отношении президента США Дональда Трампа не может не обратить на себя внимание. Эксперты отмечают, что Киев активно включился в предвыборную кампанию против американского лидера.

"Зеленский каждый день дает интервью иностранным СМИ. Причем там все идет против Трампа. Складывается впечатление, что Зеленский включился в избирательную кампанию против него на стороне демократов в качестве агитатора. Макрон, Мерц не могут так говорить, поэтому Зеленский от их имени рассказывает, какой Трамп плохой", - отметил член совета Международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

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