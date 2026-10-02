Ольга Алимова: Современный учитель - это тот, который искренне любит свою страну

Учитель китайского языка гимназии № 2 города Солигорска Ольга Алимова - обладатель премии посла КНР. Обычно эта награда находит тех, кто вносит большой вклад в выстраивание мостов между Беларусью и Китаем и расширение китайской культуры.

"Мои награды - это успехи моих учащихся, которые являются победителями областных, республиканских, международных конкурсов и обладателями премии посла Китая. В их копилке десятки сертификатов международных экзаменов. Я в своей работе вижу стратегический смысл для страны. Китай является ключевым партнером Беларуси в науке, экономике, образовании, а это значит, что Беларуси нужны специалисты, знающие китайский язык и понимающие китайское мышление, деловую культуру. Будущие инженеры, ученые смогут на китайском языке вести переговоры, читать документы, участвовать в международных программах, работать на совместных предприятиях, делиться своим опытом и предлагать свои инициативы", - поделилась Ольга Алимова в "Актуальном интервью".

Ольга Алимова

Собеседница уверена, что современный учитель - это тот, кто искренне любит свою страну и кто может своим примером передать эту любовь детям. А еще тот, который владеет современными технологиями. Ольга убеждена, что грамотное использование искусственного интеллекта скоро станет профессиональным оснащением, как интерактивная доска или электронный журнал. "Современный учитель - это синтез личного примера, многолетнего опыта с готовностью делиться со своими коллегами наработками, разработками образовательных курсов для учащихся и верой в учеников", - считает учитель китайского языка гимназии № 2 города Солигорска.

Главное фото: pexels.com