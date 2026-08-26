Ольга Лазоркина о Хартии многополярности и многообразия: Это образ будущего

Евразийская Хартия многополярности и многообразия в XXI веке снова выходит в публичное пространство. Эксперты встречаются в белорусском посольстве, детально обсуждают необходимые моменты.

О роли Хартии поговорили с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Ольгой Лазоркиной в "Актуальном интервью".

Бренд белорусов - желание своими предложениями примирить враждующие стороны. А Хартия - логичный исход опыта и понимания мира. Разрабатываемый документ сможет предложить что-то еще взамен эскалации.

"Мы живем достаточно длительный период в противостоянии, и здравый смысл с пониманием жизни, воспитания детей ушел, особенно на Западе, поэтому белорусы должны дать людям образ будущего, а Хартия и есть образ будущего", - считает гостья интервью.

Да, пока Хартия многополярности и многообразия не является совершенной и готовым руководством к действию. Однако министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обратил внимание в своей программной статье на то, что Хартия должна стать дорожной картой, а не просто документом по безопасности.

Международная конференция по евразийской безопасности в Минске является, по словам аналитика БИСИ, самой авторитетной площадкой на постсоветском пространстве по безопасности в широком смысле. "И Беларусь имеет на это право, потому что у нас есть та же Концепции национальной безопасности зафиксировано множество позиций, поэтому мы можем инициировать дискуссию по самым разным направлениям", - подчеркнула Ольга Лазоркина.

Во-первых, для выхода на конференцию с широким пониманием безопасности нужно владеть терминологией, и она в Беларуси зафиксирована в документах. К слову, не каждая страна может этим похвастаться. Во-вторых, белорусское государство доносит до своих партнеров и западных оппонентов новое понимание мира.

"В межгосударственных отношениях сегодня, может быть, нам не стоит выходить на глобальный уровень. Мы еще недостаточно к этому готовы, но на региональном уровне подать пример того, как в условиях эскалации можно и нужно жить и о чем думать сегодня - важный момент", - предположила Ольга Лазоркина.