Ольга Лазоркина оценила события в Сеуте как серьезную проверку возможностей ЕС по защите границ

В Сеуте произошла серьезная апробация возможностей мигрантов и возможностей Европейского союза по защите, заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина в "Актуальном интервью".

"Не зря так оперативно провели заседание глав МВД стран ЕС, и заявления, прозвучавшие там, свидетельствуют больше о растерянности и невозможности справится с такой одномоментной акцией. У полиции нет какого-то плана, протокола и процедуры, которые позволяли бы реагировать. Второй очень важный момент - им придется реагировать жестко, а Европейский союз позиционирует себя как объединение, максимально нацеленное на решение вопросов совершенно другим путем", - заявила гостья интервью.

Ольга Лазоркина

Недавно британская газета The Times написала приблизительно следующее: "Мы не позволим шантажировать ЕС, минуя дипломатический трек". И ведь что странно: в 2021 году в отношении Беларуси они не вспоминали о дипломатическом треке, а сегодня, поняв ценность этого, задумались. "Сегодня дипломатический трек, о котором Беларусь говорила много лет, получил свою ценность", - подтвердила аналитик.

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А вот потенциал таких акций, как в Сеуте, сохраняется, в этом сходятся практически все эксперты. К слову, Европейский союз был первым, кто стал создавать подобного рода прецеденты. Именно они запустили то, что в международных отношениях раньше было не позволено. "Они думали, что это останется только у них, но нет. Когда что-либо запускается или создается правовой, риторический, дипломатический прецедент, этим начинают пользоваться все. А когда начнут пользоваться в полном объеме? Сеута - один из первых примеров, который довелось наблюдать, а дальше это будет только развиваться", - отметила Ольга Лазоркина.

Главное фото: РИА Новости