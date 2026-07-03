Ольга Шпилевская: Дороже солнечного света и чистого неба ничего быть не может

Одним из сакральных символов суверенитета, народной памяти и освобождения Беларуси является Курган Славы. 3 Июля в этом знаковом месте собрались главные герои праздника - ветераны, в адрес которых звучат искренние слова благодарности за мирную жизнь.

Курган Славы - место, где летом 1944 года шли ожесточенные бои. Красная армия разгромила 105-тысячную группировку гитлеровских войск.

Первый венок к подножию мемориала лег от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он же передал теплые слова поддержки и поздравления в адрес ветеранов, тружеников тыла, блокадников Ленинграда.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Для каждого белоруса День Независимости является сакральным праздником в плане внутренних переживаний, оценки того, что имеешь, когда точно понимаешь, что дороже солнечного света, чистого неба и хорошего настроения у людей быть ничего не может".

"Какую отрасль сегодня ни возьми, Беларусь везде выглядит достойно - и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в культуре, и в образовании, и в спорте. У нас ухоженные и красивые города, мы гордимся чистой, благоустроенной, комфортной для жизни страной. Надо делать все для того, чтобы люди жили еще более комфортно", - добавила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Трудовые коллективы, депутаты, представители власти, молодежь продолжают прибывать к Кургану Славы. У мемориала организована военная площадка, где можно примерить экипировку, отведать солдатской каши и понаблюдать за работой кинологической службы.